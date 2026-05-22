Мессі став другим футболістом-мільярдером у світі

Аргентинський нападник Ліонель Мессі став другим футболістом-мільярдером в історії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Мессі приєднався до Кріштіану Роналду, який став першим мільярдером серед футболістів після переходу в саудівський Аль-Наср.

Досягти статусу мільярдера 38-річному форварду допомогли перехід до чемпіонату США, укладання нових масштабних рекламних угод та успішні інвестиції у бізнес.

Починаючи з 2007 року, Мессі заробив понад 700 мільйонів доларів у вигляді заробітної плати та різноманітних бонусів. Тож наразі його чистий капітал перетнув мільярдну позначку.

Важливим фактором фінансового успіху став оклад футболіста в Інтер Маямі, який становить від 70 до 80 мільйонів доларів на рік.

Також у 2024 році аргентинець у партнерстві з компанією Mark Anthony International SRL випустив власний спортивний напій Más+ by Messi.

Крім того, нападник став офіційним інвестором відомої аргентинської мережі ресторанів El Club de la Milanesa.

Аргентинський форвард виступає у чемпіонаті США з літа 2023 року. За цей час він допоміг Інтер Маямі здобути перший в історії футбольного клубу титул чемпіона MLS Cup у 2025 році. У поточному сезоні капітан провів 15 матчів, у яких відзначився 13-ма забитими голами та 5-ма результативними передачами.

Нагадаємо, що Мессі потрапив у розширену заявку Аргентини на ЧС-2026.