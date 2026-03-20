Наставник збірної Португалії розповів, чи має Роналду одержимість забити 1000 голів

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес висловив свою думку щодо прагнення Кріштіану Роналду забити 1000 голів за кар'єру.

Його цитує A Bola.

Наставник пригадав результативні атаки, коли зірковий форвард міг записувати своє прізвище у протокол гри, але асистував партнерам по національній команді.

На думку Мартінеса, нападник саудівського Аль-Насра не є одержимий ідеєю щодо 1000 забитих м'ячів за кар'єру.

"У нас були матчі, в яких Кріштіану міг забити, але віддавав результативну передачу. Я дуже ціную цей аспект. Бути нападником – це не лише забивати, а й приймати правильні рішення у штрафному. Гольові передачі зазвичай важливіші за забиті м'ячі. Ми говоримо про нападника, який забив 25 м'ячів у 30 матчах. Але я більше ціную його поведінку у штрафному. У Кріштіану немає тієї одержимості щодо 1000 голів, про яку говорять зовні. Він поводиться інакше. Не можу говорити за його клуб, але у збірній він зовсім інший", – сказав Мартінес.

Цікаво, що наприкінці 2025 року Кріштіану запевняв, що обов'язково досягне позначки у 1000 голів. Станом на березень 2026-го на рахунку португальця вже 965 результативних ударів, тоді як в активі форварда Інтер Маямі Ліонеля Мессі 900 м'ячів.

Раніше повідомлялося, що 41-річний нападник закінчить кар'єру по закінченні чинного контракту із Аль-Насром, який спливає в кінці наступного сезону-2026/27.