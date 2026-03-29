Виглядатиме як звичайна пересічна команда, – Моурінью порівняв збірну Португалії з Роналду та без нього

Софія Кулай — 29 березня 2026, 21:32
Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью висловив свою думку про збірну Португалії з футболу.

Його цитує Goal.

"Особливий" вважає, що "лузітани" з Кріштіану Роналду у складі і без нього – це кардинально різні національні команди.

Наставник "орлів" заявив, що без зіркового форварда саудівського Аль-Насра португальська збірна є звичайною пересічною командою.

"Приберіть Кріштіану Роналду з поля, і збірна Португалії виглядатиме як звичайна пересічна команда. Уболівальники постійно просять не викликати його. Що ж, він сьогодні не грав, і ви побачили результат. Жодної загрози, жодного страху з боку суперника.

Просто команда, на яку чинить тиск Мексика. Коли Роналду на полі, суперники думають двічі. Коли його немає, вони взагалі не думають", – сказав Моурінью.

Роналду виступає за збірну з літа 2003 року. Відтоді провів у футболці національної команди 226 ігор, у яких відзначився 143 голами та 46 асистами.

Кріштіану не був викликаний на товариські матчі проти Мексики (0:0) та США (1 квітня о 02:00 за київським часом) у рамках підготовки до чемпіонату світу-2026. На Мундіалі португальці гарантовано проведуть три гри групового етапу проти: Узбекистану (23 червня), Колумбії (28 червня). Ще один поєдинок відбудеться 17 червня. Суперник ще не визначився.

Нагадаємо, що у березні 41-річний футболіст зазнав травми задньої поверхні стегна.

Раніше повідомлялось, що головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес розповів, чи має Роналду одержимість забити 1000 голів за кар'єру.

