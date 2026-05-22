Усик зворушливо привітав Роналду із чемпіонством у складі Аль-Насра

Богдан Войченко — 22 травня 2026, 08:45
Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик зворушливо привітав легендарного португальця Кріштіану Роналду із довгоочікуваним чемпіонством у складі Аль-Наср.

Український боксер опублікував у соцмережах фото усміхненого Роналду з чемпіонським трофеєм та залишив тепле послання для футбольної суперзірки.

"Кріштіану, ти знову довів, що є справжнім чемпіоном! Вітаю тебе і всю команду з перемогою! Чемпіони", написав Усик.

Нагадаємо, Аль-Наср став чемпіоном Саудівської Аравії, обігравши в останньому турі Дамак з рахунком 4:1. У тому матчі дублем відзначився саме Кріштіану Роналду, ставши найкращим гравцем зустрічі.

Завдяки цьому Аль-Наср набрав 86 очок та випередив Аль-Хіляль на два пункти у турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що Роналду потрапив до заявки збірної Португалії на чемпіонат світу-2026.

