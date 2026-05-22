Роналду визнали найкращим гравцем ключового матчу за чемпіонство Саудівської Аравії

Микола Літвінов — 22 травня 2026, 01:01
Кріштіану Роналду
ФК Аль-Наср

Португальський нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду визнаний найкращим гравцем матчу 34-го туру Професійної ліги Саудівської Аравії проти Дамака.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

41-річний форвард відзначився у цій грі дублем на останніх хвилинах матчу, тим самим поставив крапку у протистоянні. У поточному сезоні Роналду зіграв на клубному рівні 30 матчів, у яких відзначився 30 голами та 3 асистами.

Зауважимо, що Аль-Наср здобув перемогу над Дамаком з рахунком 4:1 та став чемпіоном Саудівської Аравії з футболу. Це перший здобутий титул для "всесвітнього" клубу після того, як у команду прийшов Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, що напередодні Португалія визначалася із заявкою національної команди на чемпіонат світу-2026. Роналду поїде на свій шостий мундіаль у кар'єрі.

Також раніше, Аль-Наср на своїй домашній арені "Ер-Ріяд" поступився у фіналі азійської Ліги чемпіонів АФК 2 японській команді Гамба Осака з рахунком 0:1.

