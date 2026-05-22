Історія дня: як Верховен двічі здолав ймовірного коханця Роналду

Уже найближчим часом чемпіон світу з боксу Олександр Усик проведе незвичний поєдинок проти легенди кікбоксингу Ріко Верховеном. Напередодні цього бою ми вже згадували найяскравіші перемоги нідерландця та пояснювали, чому він є одним із найнебезпечніших бійців свого покоління.

Втім, окремої уваги заслуговує протистояння Верховена з людиною, яка багато років була однією з найбільш суперечливих фігур у світі єдиноборств – Бадр Харі. І не лише через самі бої.

Наприкінці 2015-го та протягом 2016 року соцмережі буквально вибухнули чутками про можливі романтичні стосунки між Кріштіану Роналду та Бадром Харі.

Причиною стали численні спільні фото. Після розставання з російською моделлю Іриною Шейк Роналду регулярно літав приватним літаком до Марокко, де проводив час із Харі. Найбільше обговорень викликала світлина, на якій кремезний кікбоксер буквально тримає футболіста на руках.

Тоді британські та іспанські таблоїди почали активно спекулювати на темі їхніх стосунків. Додаткового розголосу історії додав один із підписів Харі під спільним фото, де він жартома назвав Роналду своїм "чоловіком".

Жодних підтверджень цим чуткам ніколи не було, однак історія стала однією з найобговорюваніших спортивних тем того періоду, а ім'я Бадра Харі дізналися навіть люди, далекі від кікбоксингу.

У грудні 2016 року в межах турніру Glory Collision відбулася одна з найбільш очікуваних битв в історії кікбоксингу. На той момент Харі вважався чи не найстрашнішим нокаутером планети. Багато хто вірив, що саме він покладе край домінуванню Верховена.

Початок поєдинку лише підтверджував ці прогнози. Харі агресивно пресингував чемпіона, влучав потужними ударами й навіть кілька разів серйозно потряс суперника.

Однак у другому раунді все різко змінилося. Після одного з обмінів ударами Харі отримав травму руки. Марокканець намагався продовжувати бій, але пошкодження виявилося занадто серйозним.

У підсумку він не зміг продовжити бій, а перемогу технічним нокаутом присудили Верховену.

Після першої невдачі Харі довго вимагав реваншу, переконуючи фанатів, що без травми все завершилося б інакше. Другий поєдинок відбувся у грудні 2019 року і знову став головною подією року у світі кікбоксингу.

Перші раунди вийшли неймовірно напруженими. Харі вкотре демонстрував свою вибухову силу та небезпечну ударну техніку, змушуючи Верховена працювати на межі можливостей. Але історія повторилася.

У третьому раунді Бадр отримав серйозне ушкодження ноги після невдалого удару. Він упав на канвас і вже не зміг продовжити поєдинок. Рефері зафіксував технічний нокаут, а Верховен вдруге поспіль здобув перемогу над одним із найвідоміших кікбоксерів світу.

Нагадаємо, бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала битву, а її переможець отримає унікальний пояс від Світової боксерської ради.

