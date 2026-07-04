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Анчелотті оцінив форму Неймара перед матчем з Норвегією

Олександр Булава — 4 липня 2026, 08:00
Анчелотті оцінив форму Неймара перед матчем з Норвегією
Неймар
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Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті оцінив готовність Неймара розпочати наступний матч команди у стартовому складі.

Його слова передає Globo Esporte.

"Так. Він може грати 90 хвилин.

Він не змирився з тим, що залишається на лавці, але при цьому поводиться дуже професійно. Неймар чудово працює на тренуваннях. Це футболіст, якого у команді дуже поважають, цінують та люблять. Він відіграє важливу роль у команді, бо має високу майстерність і є дуже скромною людиною. Я дуже задоволений ним. І, звісно, він хоче грати, як завжди грав", – заявив Анчелотті.

Бразилія в 1/8 фіналу зіграє з переможцем битви Кот-д'Івуар – Норвегія (30 червня о 20:00 за київським часом).

Зазначимо, що цьогорічний мундіаль став четвертим, на якому зіграв Неймар після його виходу на 76-й хвилині в матчі зі Шотландією (3:0) третього туру групового етапу. До цього лише трьом футболістам збірної Бразилії підкорилось це досягнення.

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