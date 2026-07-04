Анчелотті оцінив форму Неймара перед матчем з Норвегією

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті оцінив готовність Неймара розпочати наступний матч команди у стартовому складі.

Його слова передає Globo Esporte.

"Так. Він може грати 90 хвилин.

Він не змирився з тим, що залишається на лавці, але при цьому поводиться дуже професійно. Неймар чудово працює на тренуваннях. Це футболіст, якого у команді дуже поважають, цінують та люблять. Він відіграє важливу роль у команді, бо має високу майстерність і є дуже скромною людиною. Я дуже задоволений ним. І, звісно, він хоче грати, як завжди грав", – заявив Анчелотті.