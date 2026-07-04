Канада – Марокко: прогноз букмекерів на перший матч 1/8 фіналу ЧС-2026

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Канади та Марокко.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є африканці, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,83. Нічия – 3,40. Виграш господарів турніру – 5,00.

Прохід Канади до наступної стадії – 3,00. На те, що марокканці проб'ються до 1/4 фіналу – 1,41.

Протистояння відбудеться 4 липня на "Ен-Ер-Джі Стедіум" у Х'юстоні. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Зазначимо, що на попередній стадії турніру підопічні Джессі Марша пройшли Південну Африку. "Атлаські леви" в серії пенальті здолали Нідерланди.

Нагадаємо, що напередодні визначились усі пари 1/8 фіналу. Ця стадія турніру триватиме до 7 липня.

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