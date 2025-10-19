Марлон прокоментував нічию Шахтаря та Полісся в 9-му турі УПЛ

Захисник донецького Шахтаря Марлон прокоментував нульову нічию проти Полісся в матч 9-го туру УПЛ.

Слова бразильця наводить пресслужба "гірників".

"Переконаний, що, з огляду на попередній негативний досвід, коли нам довелося відчути гіркоту поразки вперше у цьому сезоні, ми вже зробили певні висновки й продовжуємо вдосконалюватися від матчу до матчу. Робимо висновки завдяки постійному діалогу один з одним, і переконаний, що сьогоднішній матч не стане винятком.

Десь трохи забракло саме реалізації, десь трохи не пощастило, але я однаково вважаю, що це була достойна гра в нашому виконанні. І ми продовжуватимемо з таким саме ставленням рухатися по сезону", – розповів Марлон.

Також центрбек поділився емоціями від першого за три місяці матчу в основному складі.

"Безумовно, це чудова емоція – повернутися в основному складі вперше за три місяці. Мені бракувало футболу саме зі стартових хвилин. Авжеж, я був націлений, як і вся команда, на перемогу, і хоча цей аспект сьогодні не вдалося втілити, але щодо емоцій, то це та сама приємна втома. Приємно перебувати на полі поряд із партнерами та приносити користь команді", – резюмував Марлон.

Донеччани через цю нічию не тільки не скористались осічкою Динамо, а й пропустили на перше місце Кривбас, який одноосібно очолив турнірну таблицю УПЛ.

Раніше підсумки гри підбив головний тренер "гірників" Арда Туран.