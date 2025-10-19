Українська правда
Помічник Турана пояснив, чому показав Ротаню середній палець

Володимир Максименко — 19 жовтня 2025, 10:50
Помічник Турана пояснив, чому показав Ротаню середній палець
Руслан Ротань
ФК Полісся

Помічник Арди Турана Карло Ніколіні розповів свою версію, чому продемонстрував середній палець наставнику Полісся Руслану Ротаню.

Слова італійця передає пресслужба Шахтаря.

"На фото і відео, які з’явилися в ЗМІ, видно момент моєї розмови з Русланом Ротанем. Я підійшов до нього не для конфлікту, а щоб запитати, чому його помічник дозволив собі показувати непристойні жести – середній палець у напрямку нашої лави запасних.
Звісно, під час матчу всі переживають емоції, але навіть у таких ситуаціях потрібно вміти себе контролювати та зберігати повагу. Після фінального свистка ми з Русланом спокійно поспілкувалися, усе з’ясували та потиснули один одному руки. Для мене це закрите питання", – розповів Ніколіні.

Нагадаємо, матч між Шахтарем та Полісся завершився з рахунком 0:0. Донеччани через цю нічию не тільки не скористались осічкою Динамо, а й пропустили на перше місце Кривбас, який одноосібно очолив турнірну таблицю УПЛ.

Раніше підсумки гри підбив головний тренер "гірників" Арда Туран.

Шахтар Донецьк

