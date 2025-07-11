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Шахтар оголосив про повернення Марлона

Олексій Мурзак — 11 липня 2025, 15:49
Шахтар оголосив про повернення Марлона
Марлон
ФК Шахтар

Шахтар оголосив про повернення бразильського захисника Марлона.

Про це повідомила пресслужба донецького клубу.

Про деталі контракту наразі нічого невідомо.

Марлон вже виступав за Шахтар. "Гірники" підписала гравцям у 2021 році із Сассуоло за 12 мільйонів євро. Всього за українську команду він провів 22 матчі, не відзначившись результативними діями.

Після початку повномасштабного вторгнення гравець виступав за інші клуби на правах оренди — спершу за Монцу, а потім за рідний Флуміненсе. Останньою його командою був клуб МЛС Лос-Анджелес.

Раніше повідомлялося, що Шахтар хоче отримати від італійської Болоньї 40 мільйонів євро за бразильського вінгера Кевіна.

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