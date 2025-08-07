Вони втекли з Шахтаря через війну: Тете деградує, Вітао карають, а Додо цікавий Барселоні

В матчах з Панатінаїкосом Шахтар зустріне старого знайомого – вінгера Тете, що покинув клуб після російського вторгнення у 2022-му.

Після від'їзду з України він спробував себе в чотирьох чемпіонатах, проте його рівень футболу лише падав.

Чемпіон розповідає, як склалися футбольні долі не тільки Тете, а й інших легіонерів Шахтаря, які покинули клуб всіма правдами й неправдами 3,5 року тому.

***

Тете

Вік у 2022-му: 22 роки

Наступна кар'єра: Ліон (30 матчів, 8 голів), Лестер (14 матчів, 1 гол), Галатасарай (45 матчів, 3 голи), Панатінаїкос (51 матч, 11 голів).

Ціна на Transfermarkt: 22 млн ===> 11 млн

Тете вважався головним активом Шахтаря до 24 лютого 2022-го, але те, що сталося далі, не підтвердило жоден з авансів.

Авжеж, після російського вторгнення він негайно поїхав геть.

ФІФА видала Annexe 7 – документ, який дозволяв легіонерам в односторонньому порядку покидати Україну, і Тете скористався ним, як і майже всі інші.

Його першою зупинкою став Ліон, де Тете закохав французів – шикарні голи, чудова техніка. От тільки платити "Ткачі" Шахтарю не захотіли – нащо, якщо є Annexe 7? Тете продовжив грати на "Люм'єрі" нібито в оренді, а тим часом його контракт з "Гірниками" спливав. Ліонці думали, що вхопили удачу за хвіст, та Тете кинув і їх теж – він обрав багатший Лестер у січні 2023-го.

E a estreia do Tetê no Lyon. Entrou aos 79 e pouco depois meteu o gol da vitória! pic.twitter.com/OCca9FrJkd — Jorge Nicola (@jorgenicola) April 3, 2022

Власне, з того й почалося його піке.

"Лиси" стояли на виліт, команду роз'їдали проблеми, і після ударного дебютного матчу з Астон Віллою Тете замовк. Фани сміялися, що до них прибула "реінкарнація Ченгіза Ундера". Лестер, тим часом, вилітав.

Без репутації, в поганій формі Тете прибув влітку 2023-го до Галатасараю, де запам'ятався хіба скаргою до ФІФА на невиплату зарплати впродовж 2 місяців.

Ну, і тепер-от Панатінаїкос, 3-тя команда Греції, і 5 голів в 31 матчі минулого чемпіонату. Не вийшло з нього ні Елано, ні Дугласа Кости.

Додо

Вік у 2022-му: 23 роки

Наступна кар'єра: Фіорентина (77 матчів, 1 гол, 10 асистів)

Ціна на Transfermarkt: 20 млн ===> 24 млн

А ось це кардинально інший випадок.

Фіорентина не Ліон, і порядно виплатила Шахтареві всю компенсацію за бразильця – 15,4 млн євро.

Далі сам Додо після півроку адаптації став незамінним гравцем у команді. Фани й профільні сайти називають його "найкращим фулбеком Фіалок з часів Томаша Уйфалуші" і навіть "найулюбленішим легіонером тіфозі після Борхи Валеро".

Додо корисний на полі, його ривки флангом – важливий інструмент для виходу Фіорентини з оборони. Також він буває нестриманим, і Рома ображалась, що фулбек обізвав Лоренцо Пеллегріні "куском римського лайна". При тому Додо також відданий, і зіграв півфінал Ліги конференцій з Бетісом лише через 13 днів після видалення апендициту.

Pré-convocado pela Seleção, Dodô serviu Gosens para ajudar a Fiorentina a vencer o Lecce.pic.twitter.com/RLmMY4kCdz — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) March 1, 2025

І він пам'ятає Україну.

"Я постійно про це думаю. Я перевіз до Флоренції свою українську домогосподарку, в неї вся родина в Києві, вона розповідає мені про бомбардування".

Пишуть, що наступною зупинкою Додо можуть стати Мілан, Ювентус чи навіть Барселона. Він цікавий їм усім.

Давід Нерес

Вік у 2022-му: 25 років

Наступна кар'єра: Бенфіка (83 матчі, 17 голів), Наполі (30 матчів, 3 голи)

Ціна на Transfermarkt: 20 млн ===> 30 млн

А от у Нереса спогадів про Україну нема. Він підписався у Шахтарі за місяць до повномасштабки і жодного матчу тут не зіграв.

Вже влітку 2022-го Бенфіка заплатила 15,3 млн – і це кінець спільної історії.

Далі бразилець видав гарний відтинок у Лісабоні, який увінчав чемпіонством-2023.

Ще за тим – перейшов до Наполі, де зробив те, що не кожному до снаги – адаптувався до вимог та фізичних тренувань Антоніо Конте.

"Клянусь, за ці півроку я пробіг більше, ніж за всю свою попередню кар'єру", – казав він у січні.

A magical goal from David Neres! ✨#FiorentinaNapoli pic.twitter.com/uzjSFF6sRg — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 5, 2025

Саме прогрес Нереса дозволив Наполі так легко продати Хвічу Кварацхелія до ПСЖ – "Партенопеї" розуміли, що грузина є ким замінити. Хоча Давід менше забивав, але його роль у просуванні м'яча та здатність створювати загрозу на обох флангах були дуже важливими. Він, звісно, не Лукаку й не Мактоміней, але Скудетто-2025 виграв не випадково; він доклався до нього.

Манор Соломон

Вік у 2022-му: 22 роки

Наступна кар'єра: Фулгем (24 матчі, 5 голів), Тоттенгем (6 матчів), Лідс (41 матч, 10 голів)

Ціна на Transfermarkt: 18 млн ===> 14 млн

Один з тих, за кого Шахтар не взяв ні копійки.

Ну, і просто гравець з доволі складною футбольною долею, хоча він далеко не ветеран.

У Фулгемі та Тоттенгемі в 2022-23 роках Соломон пропустив сумарно понад 50 матчів лише в чемпіонаті через послідовні травми меніску. Після них Ейндж Постекоглу вже не міг розраховувати на вінгера і віддав в оренду до Лідсу в Чемпіоншип.

І ось там...

10 голів, 12 асистів – це одна сторона медалі. Також Соломон завершив сезон із найвищою середньою оцінкою Whoscored серед всіх гравців Чемпіоншипу – 7,26.

Ну, і саме його фантастичний сольний гол у ворота Бернлі повернув "Павлінів" до АПЛ.

"Я мріяв забити такий гол – гол, який би щось означав для всіх. Відчуття було таке, ніби весь стадіон затих, а тоді я забив – і бум", – не приховував емоцій ізраїльтянин.

Не секрет, що Лідс давав 15-20 млн фунтів, аби його викупити, але сам Манор категорично проти. Він хоче грати за міцніший Тоттенгем, де надіється отримати шанс після відходу Постекоглу.

Педріньйо

Вік у 2022-му: 24 роки

Наступна кар'єра: Атлетико Мінейро (58 матчів, 2 голи), повернення в Шахтар

Ціна на Transfermarkt: 17 млн ===> 5 млн

Ну, а тут просто тотальна деградація.

У Атлетико Мінейро Педріньйо запам'ятався хіба важкою травмою і комедією після підписання. Він так невиразно вимовив назву фан-клубу "Галокура з Корінто", що всі подумали, ніби він переплутав клуби й вітає Корінтіанс. Дехто навіть встиг образитись.

Atletico Mineiro have been excellent in the Libertadores. Pedrinho scores his first of the tournament for Galo thanks to Gustavo Scarpa’s brilliant assist.pic.twitter.com/IkEyt9Ibvw — Nathan Joyes (@NathanJoyes1) May 28, 2024

Власне, тому й повернувся Педріньйо назад – бо з Шахтарем в нього чинний контракт, а більш ніде він у такій формі не потрібен.

Марлон

Вік у 2022-му: 26 років

Наступна кар'єра: Монца (30 матчів), Флуміненсе (30 матчів), Лос-Анджелес (26 матчів, 1 гол), повернення в Шахтар

Ціна на Transfermarkt: 10 млн ===> 3 млн

Ще одна невесела історія.

Після російського вторгнення Марлон підписався у італійській Монці, де видав загалом непоганий сезон, але далі помер Сільвіо Берлусконі, який фінансував проєкт, і бразильця не викупили.

Довелося їхати геть, і найвигіднішу пропозицію зробив Флуміненсе, де Марлон навіть виграв Копа Лібертадорес-2023, але вирішальним центрбеком Флу був не він, а 40-річний Феліпе Мело.

Частково проблема в здоров'ї – Марлона навіть медична служба Аль-Айна з ОАЕ відсіяла через виявлені проблеми. Також не пробився він і до основи Лос-Анджелеса, де грав останній рік.

🧡 Marlon Santos reflects on his return to Shakhtar ⚒️



💬 “When I left, I knew my cycle with the team wasn’t over”#Shakhtar #football



pic.twitter.com/d2fua5RpA9 — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) July 11, 2025

Повернення до Шахтаря – чудова новина для Марлона, а от для самих "Гірників" не дуже. Відверто збитий льотчик.

Маркос Антоніо

Вік у 2022-му: 22 роки

Наступна кар'єра: Лаціо (22 матчі, 1 гол), ПАОК (17 матчів, 3 голи), Сан-Паулу (39 матчів)

Ціна на Transfermarkt: 8 млн ===> 5 млн

За Маркоса Антоніо Лаціо влітку 2022-го заплатив Шахтарю 7,5 млн євро, і як показало життя – це адекватні гроші.

Субтильного, 166-сантиметрового бразильця просто затоптали опоненти в Серії А, тому в Лаціо він не затримався.

Далі був ПАОК, де Маркос Антоніо ожив, навіть забив кілька голів, перш ніж повернувся на батьківщину, де йому дійсно комфортно.

"Мені приємно спостерігати, як Маркос та Аліссон діють разом у центрі поля. Вони відповідають за значну частину нашої гри", – казав екстренер Триколірних Луїс Субельдія.

- 🚨 Thiago Maia está de saída do Flamengo, Graças a Deus 🙏



Irmão é papo de fechar com o Marcos Antônio o mais rápido possível 🤙



jogador rápido, tem ótimos passes, sabe ser movimentar no campo, visão de jogo, joga de 1° volante e 2° homem de meio campo



ótimo jogador, só vem pic.twitter.com/0v2Fc3P9G1 — 𝑫𝒊𝒆𝒈𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒆𝒊𝒂 ❤️🖤 (@DGcorreiaPeres) January 15, 2024

У червні його замінив зірковий Ернан Креспо, з яким у Сан-Паулу серія із 5 поспіль перемог. Команда перейшла на схему 3-5-2, тож поруч із маленьким Маркосом завжди двоє потужніших центрхавів – це йде йому на користь.

Пишуть, що Лаціо погодився його продати за 4,2 млн, але Сан-Паулу без грошей, тож навіть цю суму просить розбити на 4 транші.

Алан Патрік

Вік у 2022-му: 31 рік

Наступна кар'єра: Інтернасьонал (166 матчів, 47 голів)

Ціна на Transfermarkt: 7 млн ===> 3 млн

Об'єктивно найталановитіший з усіх, про кого ви тут прочитаєте – і навіть в 34 роки він грає блискуче.

У 2023-му Алан Патрік увійшов до символічної збірної Копа Лібертадорес, у 2024-му – до символічної збірної Бразилейрао, а статусний журнал Placar навіть визнав його Гравцем сезону в Бразилії.

Частково це тому, що Патрік грає на улюбленій позиції усіх бразильців – він маестро.

Se o Alan Patrick encarna o jogador que ele foi nesse greNAL, a gente goleia o Fluminense hoje



pic.twitter.com/UW5w5WXXJl — Thiaguin (@thiaguinnsw) August 6, 2025

Ось мапа його передач у недавньому матчі з Сеарою, де екс-"Гірник" забив гол і створив ще три гольові моменти для партнерів. Кому б завадив такий гравець?

І він не здає позицій. За першу половину сезону-2025 у ветерана вже 12 голів та 11 асистів в усіх турнірах. Його красиву футбольну старість просто неможливо не помітити, якщо ви дивитеся Бразилейрао або принаймні читаєте про нього.

Майкон

Вік у 2022-му: 24 роки

Наступна кар'єра: Корінтіанс (120 матчів, 7 голів)

Ціна на Transfermarkt: 7 млн ===> 2 млн

І ще одна історія про деградацію.

За 3,5 року в Бразилії Майкон сумарно пропустив понад 80 матчів через травми. Він рвав хрестоподібні зв'язки, ламав пальця, мав проблеми з бедрами.

6️⃣6️⃣ dias depois!!!



66 dias após fraturar o dedo nessa entrada de Thiago Maia, o volante Maycon está de volta ao Corinthians. Equipe estava bem naquele jogo e sua saída mudou o panorama.



Fez muita falta. Baita reforço! pic.twitter.com/oiXJPs3lYq — Vessoni (@Vessoni) October 7, 2022

На фоні перманентних проблем хавбек втратив форму, і на форумах фани "Тімау" називають його повільним, товстим і незграбним.

Майкон досить самокритичний, і в 2024-му якось все підтвердив: "Думаю, це ганьба. Ми не можемо грати в більшості і отак страждати від контратак. Я почну з себе: я маю більше тренуватися, більше боротися і бігати. Вболівальники платять за квитки дорого, а ми їх погано представляємо".

Ну, але це не дуже допомагає, і прямо зараз він знову травмований.

Формально Майкон досі належить Шахтарю, але і грошей за нього багато не візьмеш, і на полі донеччанам він вже не помічник.

Фернандо

Вік у 2022-му: 23 роки

Наступна кар'єра: РБ Зальцбург (27 матчів, 12 голів), РБ Брагантіно (4 матчі)

Ціна на Transfermarkt: 5 млн ===> 2,7 млн

Втім, навіть травми Майкона – ніщо на фоні проблем Фернандо.

Після трансферу до РБ Зальцбург за 6 млн у 2022-му цей бразилець спочатку вибув на 109 днів, далі на 179, тоді на 67, 28 і, нарешті, на 314.

При цьому в ті рідкісні дні, коли він міг грати, то чимало забивав і справляв враження талановитого голеадора. Але що з того, коли в нього медична картка людини з інвалідністю?

Adeyemi's replacement Fernando 🇧🇷 is a shrewd signing by RB Salzburg. Here is his golazo from today pic.twitter.com/mil2j7V33E — Moby (@Mobyhaque1) July 23, 2022

Довелося Зальцбургу з ним прощатися і переводити в менший клуб системи Ред Булл у Бразилії, де Фернандо... авжеж, знову лікується. Тепер від тендиніту.

Ісмаїлі

Вік у 2022-му: 32 роки

Наступна кар'єра: Лілль (88 матчів, 4 голи, 6 асистів)

Ціна на Transfermarkt: 3,5 млн ===> 1,2 млн

Ісмаїлі поїхав з України вже ветераном, тож від нього ніхто багато й не очікував, проте він приємно здивував.

Паулу Фонсека пролобіював трансфер бразильця до Лілля у 2022-му, і хоча португалець скоро пішов, Ісмаїлі не загубився і провів три поспіль якісні сезони, в яких і забивав, і віддавав, і фірмові прориви флангом виконував.

🚨 OFFICIEL ! Ismaily PROLONGE au LOSC jusqu'en 2025 ! ❤️🤍✍️



🎥 @losclivepic.twitter.com/9o0lIiHQ54 — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 17, 2024

Лише у сезоні-2024/25 бразильця стали тіснити молоді конкуренти Габріель Гудмундссон та Мічел Баккер, проте й тут він відбігав майже 50% матчів.

Лілль навіть хотів його продовжити, але Ісмаїлі ввічливо відмовив. У Франції він заробляв 1,8 млн євро брутто. Прийшов час подумати і про пенсію – себто, про якусь Саудівську Аравію, Катар, ОАЕ.

Нещодавно Ісмаїлі зізнавався, що збирається повернутись додому – в один з найвіддаленіших штатів Бразилії Мату-Гросу:

"Там дуже спокійно, мало людей, всі один одного знають. Я хочу переїхати туди, коли завершу кар'єру, хоча там мало що відбувається. Нема торгових центрів, розваг, деяких продуктів, але мені подобається життя фермера. Доглядати за худобою, рибалити, розводити коней – саме цим я буду займатися після футболу".

Вітао

Вік у 2022-му: 22 роки

Наступна кар'єра: Інтернасьонал (171 матч, 3 голи)

Ціна на Transfermarkt: 3 млн ===> 12 млн

Ну, а цей хлопець росте і скоро опиниться або в Європі, або у Фламенго, який ще взимку давав за нього 10 млн, але Інтер хоче 14.

Шкода, бо з Шахтаря він пішов безкоштовно.

Вітао посередньо відбирає та перехоплює, але з м'ячем – ніби Дін Гейсен. У нього в середньому по 55 передач за матч з точністю 91%. Також він один з найкращих захисників Бразилейрао за лонгболами (3,8 точних за 90 хвилин).

Vitão é o melhor zagueiro do Brasil e o @BarcellosSCI precisa fazer um plano de carreira que o valorize para ele FICAR no Internacional por muitos anos. pic.twitter.com/leDecGJiDE — Últimas do Inter! (@ultimasinter) July 3, 2025

І ще прямо зараз Вітао відсторонений від футболу на 2 матчі!

Після поразки від Корінтіанса він у мікст-зоні наїхав на суддів в найкращих традиціях Жозе Моурінью:

"Тут завжди так. Наша команда мала гарну серію перемог, але ми постійно граємо 11 проти 12. Те, що зробив Бруно Енріке, жодним чином не вилучення. Юрі Альберто мав отримати другу картку за гол після свистка. Був пенальті на Веслі, який суддя навіть не глянув. І так завжди в цьому лайні!"

За цю тираду Вітао відсторонили, на нього подала позов до суду Асоціація арбітрів, а коментатор Мано на бразильському ТБ ще й посміявся:

"Яка ж дурниця! Ти тільки-но почав, тобі 24-25 років. І ти досі нічого не досяг у футболі, нуль. Просто маячня якась".

Дентіньйо

Вік у 2022-му: 33 роки

Наступна кар'єра: Сеара (9 матчів), Амазонас (5 матчів), Бразільєнсе (5 матчів)

Ціна на Transfermarkt: 1 млн ===> 50 тисяч

Ну, а тут все просто. Закінчився футболіст.

Після від'їзду з Шахтаря Дентіньйо підписала Сеара, однак він лише не забив вирішальний пенальті в чвертьфіналі чемпіонату штату, а далі отримав травму і більше не грав.

“Дентіньйо приїхав з України і мав проблеми з адаптацією. Це не брак відданості”, — запевняв президент Сеари, але контракт все ж не продовжив.

Сам ветеран при тому переконував, що він ще ого-го — треба тільки клуб правильний підшукати, і розраховував у цьому на зіркового агента Жилберто Сілву:

“Я займаюся спеціальною підготовкою, зосереджуюсь на профілактиці травм і фізичних вправах. В Сеарі я викладався на 100%, усі це бачили. Я тренувався двічі, іноді тричі на день. Мені було сумно, бо я хотів допомогти більше”.

Може, так воно й було, от тільки в подальшому Дентіньйо лише падав і зараз грає вже в аматорах.