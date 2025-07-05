Колишній захисник Барселони повернеться у Шахтар – Романо
Марлон
Шахтар Донецьк
Колишній футболіст Шахтаря та Барселони Марлон близький до того, щоб повернутись в УПЛ.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Останнім клубом 29-річного бразильця був Лос-Анджелес, який він залишив 1 липня на правах вільного агента.
До Шахтаря Марлон приєднався у 2021 році, але від початку повномасштабної війни спочатку грав у Монці в оренді, а згодом у Флуміненсе.
В МЛС бразилець виступав з вересня 2024 року і за цей час встиг 26 разів з'явитись на полі, відзначившись при цьому одним голом.
Зазначимо, що з 2016 по 2018 рік Марлон перебував у системі Барселони, але за основний склад "блаугранас" зіграв лише три матчі (198 хвилин).
Напередодні донецький Шахтар оголосив заявку на матч кваліфікації Ліги Європи проти Ільвеса.