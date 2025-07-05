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Колишній захисник Барселони повернеться у Шахтар – Романо

Володимир Максименко — 5 липня 2025, 13:27
Марлон Шахтар Донецьк
Марлон
Шахтар Донецьк

Колишній футболіст Шахтаря та Барселони Марлон близький до того, щоб повернутись в УПЛ.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Останнім клубом 29-річного бразильця був Лос-Анджелес, який він залишив 1 липня на правах вільного агента. 

До Шахтаря Марлон приєднався у 2021 році, але від початку повномасштабної війни спочатку грав у Монці в оренді, а згодом у Флуміненсе. 

В МЛС бразилець виступав з вересня 2024 року і за цей час встиг 26 разів з'явитись на полі, відзначившись при цьому одним голом.

Зазначимо, що з 2016 по 2018 рік Марлон перебував у системі Барселони, але за основний склад "блаугранас" зіграв лише три матчі (198 хвилин).

Напередодні донецький Шахтар оголосив заявку на матч кваліфікації Ліги Європи проти Ільвеса.

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Марлон

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