Захисник Шахтаря влітку може перебратися в чемпіонат Бразилії

Центральний захисник Шахтаря Марлон Сантос влітку може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє Antenados no Futebol.

За інформацією джерела, у послугах гравця зацікавився Корінтіанс.

У 30-річного бразильця влітку цього року закінчується контракт з українським клубом і футболіст стане вільним агентом, а щодо продовження співпраці з "гірниками" наразі нічого невідомо.

Марлон Сантос перейшов у Шахтар влітку 2021 року з Сассуоло за 12 мільйонів євро, а після початку російського вторгнення в Україну залишив донецький клуб, куди повернувся лише влітку 2025-го.

У поточному сезоні він зіграв за Шахтар 11 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

