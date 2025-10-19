Я не надто засмучений, – Туран прокоментував нічию Шахтаря та Полісся

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран висловився про невдалий матч команди з Поліссям у межах 9 туру УПЛ.

Слова фахівця передає пресслужба "гірників".

"Полісся – дуже хороша команда. У них дуже хороший тренер, дуже добре налагоджена гра в атаці. Ми поважаємо їх. Сьогодні ми зосереджуємося на позитивних моментах. Дотримувалися своєї системи та організації. Я пишаюся своїми гравцями. Для нас це не проблема. Якщо грати так, то існує вірогідність втратити очки.

Головне, що ми на правильному шляху. Попереду 7 матчів впродовж 20 днів – побачимо, що буде далі. На сьогодні я не надто засмучений. Одне очко – це не погано для нас. Продовжимо грати в Лізі конференцій", – розповів Туран.

Також турецький тренер висловився про напругу між гравцями команд та тренерськими штабами наприкінці гри.

"Я захищаю своїх гравців, захищаю своїх тренерів. Я можу зробити все заради своїх гравців. Це одна сторона. З іншого боку, я дуже поважаю організацію Полісся, але є моменти, які мені не подобаються. Якщо вони так чинять, мені це не подобається, бо ми до них не зверталися. Але якщо говорять до нас, тоді ми можемо говорити з будь-ким", – резюмував Туран.

Шахтар через цю нічию не тільки не скористався осічкою Динамо, а й пропустив на перше місце Кривбас, який одноосібно очолив турнірну таблицю УПЛ.

Раніше повідомлялось, що один з клубів Бундесліги зацікавився хавбеком донеччан.