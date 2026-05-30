Маркевич спрогнозував переможця Ліги чемпіонів-2025/26

Денис Іваненко — 30 травня 2026, 11:01
Український тренер Мирон Маркевич поділився думками про фінал Ліги чемпіонів сезону-2025/26, в якому сильнішого визначатимуть ПСЖ та Арсенал.

Його слова передає Sport.ua.

Досвідчений фахівець вважає фаворитом парижан. Він спрогнозував, що саме команда Іллі Забарного тріумфує в майбутньому протистоянні.

"Мені чомусь здається, що французька команда вдруге поспіль виграє Лігу чемпіонів. І якщо прогнозувати цю гру, то припущу, що команда Луїса Енріке переможе в один м'яч. Рахунок – 2:1", – сказав Маркевич.

Зазначимо, що фінальна гра Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня в Будапешті на "Пушкаш Арені". Вона розпочнеться о 19.00 за київським часом.

Напередодні очікуваннями від фіналу поділився й Усман Дембеле. Стежите за текстовою онлайн-трансляцією матчу ПСЖ – Арсенал можна буде за посиланням.

Ліга чемпіонів ПСЖ Арсенал Лондон Мирон Маркевич

