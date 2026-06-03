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Провал, інакше й не назвеш: Маркевич – про виступ Динамо в сезоні-2025/26

Денис Іваненко — 3 червня 2026, 11:30
Провал, інакше й не назвеш: Маркевич – про виступ Динамо в сезоні-2025/26
Мирон Маркевич
fckarpaty.org.ua

Мирон Маркевич оцінив виступ київського Динамо в нинішньому сезоні.

Його слова передає Sport.ua.

Досвідчений фахівець заявив, що "біло-сині" провально провели кампанію-2025/26. Він заявив, що перемога в Кубку України дещо виправила ситуацію, але цього недостатнього для такого клубу.

"Виступ Динамо я оціню на трійку, та й то з натяжкою. Ця трійка за виграш Кубку України, а так команда повністю провалила сезон. Почавши з Ліги чемпіонів, динамівці у третьому за силою європейському турнірі Лізі конференцій груповий етап завершили лише 27-ми.

А у підсумковому протоколі чемпіонату кияни посіли четверте місце. Для Динамо друге вважається невдачею, а четверте – провал, інакше й не назвеш", – сказав Маркевич.

Нагадаємо, що напередодні про перемогу киян у Кубку України висловився Олександр Шовковський. Він заявив, що в цьому тріумфі заслуга Ігоря Костюка не є значною.

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