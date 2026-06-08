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Ми надто легко пропускали голи: Маркевич оцінив матч збірної України з Данією

Денис Іваненко — 8 червня 2026, 11:44
Ми надто легко пропускали голи: Маркевич оцінив матч збірної України з Данією
Мирон Маркевич
ФК Карпати

Досвідчений тренер Мирон Маркевич поділився враженнями від виступу збірної України в поєдинку з Данією.

Його слова передає META.

Фахівець заявив, що обидві команди провели не найякісніший матч. Зокрема, він звернув увагу на проблеми "синьо-жовтих" у захисній фазі гри:

"Це була товариська гра. Кожен тренер намагався втілити в життя свої задуми, вирішував свої завдання. Помилок вистачало як з боку України, так і Данії. Однак біля наших воріт пожеж було більше. Ми надто легко пропускали голи. Було два опорних півзахисники, але це не завадило данцям панувати в цій зоні.

Наставнику є над чим працювати. В офіційних матчах таких промахів допускати не можна. Біля своїх воріт необхідно діяти більш організовано. Це зараз, напевно, найголовніше. І це стосується не лише захисників, а й командних дій загалом".

Колишній тренер збірної України підкреслив, що саме цей аспект гри варто покращити нашій національній команді, адже він викликає найбільше занепокоєння.

"Це було помітно й у матчі з Польщею, але суперник не зміг цим скористатися, а зараз все знову далося взнаки. А попереду матчі Ліги націй проти Угорщини та Грузії, які мають у своєму складі якісних футболістів атакувального плану. Потрібно дуже серйозно готуватися, налагодити гру в обороні.

Ми ж пам'ятаємо вирішальні матчі проти Румунії – на Євро, Бельгії – в Лізі націй, Швеції – у плейоф відбору ЧС. Україна у всіх цих поєдинках пропускала по три м'ячі. Коли не пропускаєш, то вже не програєш, а попереду свій момент завжди можна знайти", – сказав Маркевич.

Нагадаємо, що матч достроково був завершений через проблеми зі здоров'ям у Крістіана Еріксена. Він втратив свідомість, після чого прийшов до тями на полі, але команди ухвалили рішення не продовжувати гру.

На момент призупинення поєдинку Данія вигравала з рахунком 2:1. Єдиний гол у складі України забив Віктор Циганков.

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