Обидві команди заб'ють: Маркевич зробив прогноз на матч Данія – Україна

Досвідчений тренер Мирон Маркевич висловився про наступний матч збірної України, який вона проведе проти Данії.

Його слова передає Sport.ua.

Фахівець заявив, що помітив прогрес у грі "синьо-жовтих" після зміни головного тренера. Він відзначав бажання футболістів, яке ті продемонстрували в дебютному поєдинку під керівництвом Андреа Мальдери.

"Матч із Польщею показав, що у збірної України відбулися позитивні зміни, оскільки після поразки у плейоф відбору до ЧС-2026 від Швеції емоційний стан не лише у футболістів, а й у фахівців і вболівальників був на нулі. У першому поєдинку під керівництвом Андреа Мальдери мені сподобалося бажання футболістів. Незважаючи на товариський статус поєдинку, було видно, що збірна України хоче перемогти, і вона цього досягла. Без помилок в обороні не обійшлося, часом аж надто легко поляки заходили в наш штрафний майданчик. Але це можна списати на притирання в роботі наставника і футболістів. Видно, що команда хоче через пас виходити від своїх воріт, тому цей компонент гри має бути відпрацьований до автоматизму, інакше проблеми виникатимуть часто. Нову роботу з психологічної точки зору завжди краще починати з позитиву. Сподіваюся, гра у Вроцлаві стане новим поштовхом для національної команди, і ми будемо більше радіти її грі та результатам, ніж засмучуватися. До офіційних матчів часу дуже мало, тому зараз важливо, щоб якомога швидше гравці почали розуміти вимоги тренерського штабу", – сказав Маркевич.

Колишній тренер "синьо-жовтих" вважає, що гра проти Данії буде важчою. Він підкреслив, що обидві команди проходять непростий період і спрогнозував підсумковий результат:

"Матч проти Данії, вважаю, буде на порядок важчим. Хоча варто зазначити, що суперник, як і збірна України, перебуває в такому ж моральному стані після того, як не вийшли на чемпіонат світу. Від такого шоку, який пережили данці в протистоянні з Чехією, швидко оговтатися складно. Так втратити путівку на Мундіаль, треба ще примудритися. Проте життя триває і для українців, і для данців, тому я очікую на цікавий поєдинок. Але щоб хоч якось передбачити, як діятиме суперник, потрібно приблизно розуміти, у якому складі він вийде на поле. Тому й прогноз на цей матч робити непросто. Проте, припущу, що обидві команди заб'ють, а гра завершиться внічию – 1:1".

Зазначимо, що матч Данія – Україна відбудеться 7 червня та розпочнеться о 19:30 за київським часом. За текстовою трансляцією можна буде стежити тут.

Напередодні очікуваннями від гри поділився Йожеф Сабо. Він дав ідентичний прогноз на майбутнє протистояння.