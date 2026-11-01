Матч Шахтаря проти Спортінга в Лізі чемпіонів розсудить словацька бригада арбітрів

Визначилась бригада арбітрів, яка працюватиме на матчі Шахтаря та Спортінга у межах четвертого туру загального етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Головним арбітром зустрічі виступить Іван Кружляк, а допомагатимуть на лініях йому Браніслав Ханцко та Ян Позор. Роль резервного рефері отримав Петер Кралович.

За систему ВАР відповідатимуть італійці Марко Ді Белло та Даніеле Кіффі.

Зазначимо, що для Кружляка цей матч стане 11-м за участю українських команд. Окрім Шахтаря, рефері раніше працював на матчах Динамо та Дніпра.

Нагадаємо, матч Шахтар – Спортінг відбудеться у вівторок, 3 листопада о 19:45 за київським часом.

Наразі "гірники" посідають 17 місце в турнірній таблиці ЛЧ, набравши чотири очки.

Напередодні донеччани здобули чергову перемогу в УПЛ, здолавши Оболонь.