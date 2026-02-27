Це шлях в нікуди, – Маркевич розніс трансферну політику Карпат

Наставник Мирон Маркевич висловився про трансферну політику львівських Карпат.

Своєю думкою він поділився у коментарі Sport.ua.

Український тренер не розуміє, як у клубі можуть твердити про те, що у Львові створюють боєздатну команду, а водночас продають своїх талантів, підсилюючи конкурентів.

"У Карпатах продовжують крутити своє "кіно". Їхня селекційна робота – це шлях в нікуди", – заявив Маркевич.

75-річний спеціаліст навів приклад перехід 23-річного нападника Ігоря Краснопіра у житомирське Полісся, який вже стукає, за словами легендарного коуча, до збірної України.

Також Маркевич відреагував на чутки про трансфер креативного півзахисника Олега Федора, який також може поповнити зграю "вовків".

Цікаво, що генеральний директор "зелено-білих" Андрій Русол не заперечив інформацію про ймовірну втрату Федора.

Колишній головний тренер "левів" запевнив, що львів'яни дивом зберегли у своєму складі Бруніньйо, який в останній момент відмовився від контракту з харківським Металістом 1925. Нагадаємо, що бразилець навіть побував у розташуванні "жовто-синіх".

"З таким розтринькуванням своїх талантів, як би Карпатам взагалі не опинитися біля розбитого корита. Але по великому рахунку мені це вже не цікаво. Шкода тільки львівських вболівальників , надії яких на те, що Карпати будуть на видноті, знову не збудуться", – підсумував Маркевич.

Відзначимо, що Мирон Маркевич декілька разів приходив до керма львівського клубу. Востаннє він очолював "левів" із червня 2023-го по середину липня 2024-го, коли вивів Карпати в УПЛ.

"Зелено-білі" після 17 турів УПЛ-2025/26 посідає 10-те місце турнірної таблиці, набравши 19 балів. У першому турі після зимової перерви підопічні Франа Фернандеса були розбиті донецьким Шахтарем 0:3.