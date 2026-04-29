Прекрасний фахівець: Алієв – про тренера, який має очолити збірну України

Колишній півзахисник Динамо та збірної України Олександр Алієв вважає, що 75-річний Мирон Маркевич у випадку призначання наставником "синьо-жовтих" може змінити атмосферу у національній команді.

Про це він розповів у коментарі каналу "Футбольний Диван".

"Він прекрасний тренер, він прекрасний фахівець, мотиватор, вчитель. Він зможе об'єднати всіх, але головно, щоб хлопці розуміли, за що вони грають, коли приїжджають у національну команду. Він насамперед створить чудовий колектив, він створить гарну атмосферу саме у збірній. Які спогади про нього? Чудові. Тільки чудові. Навіть Кент (Артем Мілевський) не дасть збрехати, що з цією людиною можливо працювати. Просто можливо. Все, що йому не запропонуєш, він завжди скаже "так", – сказав Алієв.

Зазначимо, що Мирон Маркевич був головним тренером збірної України у 2010 році. Під його керівництвом "синьо-жовті" зіграли чотири товариські матчі проти Литви (4:0), Румунії (3:2), Норвегії (1:0) та Нідерландів (1:1).

Раніше Сергій Ребров за обопільною згодою з УАФ залишив посаду головного тренера збірної України. Під його керівництвом команда не змогла вийти на чемпіонат світу 2026 року.