Карпати хочуть підписати атакувального півзахисника Атлетико Мінейро – ЗМІ

Карпати проявляють інтерес до 19-річного атакувального півзахисника Атлетико Мінейро Матеуса Ісеппе.

Про це повідомляє News do Galo.

Джерело не зазначає, буде це оренда чи повноцінний контракт.

Також раніше цю інформацію підтвердили в Україні, зокрема блогер Ігор Бурбас.

Ісеппе є вихованцем академії Атлетико Мінейро. У складі першої команди він дебютував у серпні минулого року, вийшовши на заміну на заключні хвилини поєдинку чемпіонату Бразилії проти Сан-Паулу (0:2). Всього провів три гри без результативних дій.

Зазначимо, що український клуб не вперше цікавиться гравцями Атлетико Мінейро. Раніше Карпати придбали у бразильського клубу Бруніньо.