Полісся націлилось на трансфер 21-річного хавбека Карпат

Олександр Булава — 19 лютого 2026, 13:18
Олег Федор
Карпати

Житомирське Полісся близьке до підписання 21-річного півзахисника Карпат Олега Федора.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Гравець приєднається до житомирського клубу після матчу 17-го туру чемпіонату України проти Шахтаря. Сума трансферу складе 2 млн доларів, також Карпати отримають 25% від суми наступного продажу футболіста.

Чинний контрактФедора розрахований до літа 2029 року. У поточному сезоні в його активі результативна передача в 10 матчах за "зелено-білих". Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

Полісся завершило першу частину сезону-2025/26 на третьому місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 30 балів у 16 турах.

Свій перший офіційний поєдинок у 2026 році житомиряни проведуть 22 лютого проти ковалівського Колоса. Стартовий свисток пролунає – о 13:00 (за Києвом).

Нагадаємо, у зимове міжсезоння Полісся підписало Іліра Краснічі, Ліндона Емерлана та лідера Карпат Ігоря Краснопіра.

Полісся Житомир

