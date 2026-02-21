Русол – про можливий перехід Федора у Полісся та інші трансфери Карпат: Можуть трапитися будь-які речі

Генеральний директор львівських Карпат Андрій Русол у коментарі для сайту Чемпіон відреагував на чутки про можливий перехід 21-річного півзахисника Олег Федора у житомирське Полісся.

Представник керівництва "левів" категорично не заперечив інформацію про ймовірний трансфер.

"Стосовно Федора... Поки що не можу ні підтвердити, ні спростувати. Є певний процес, який зараз має місце бути", – відповів Русол.

Також гендиректор львів'ян розповів, чи чекати у Карпатах інших активностей із футболістами до кінця трансферного вікна, яке зачиняється в УПЛ 11 березня.

"Можливо, в кінці вікна можуть з'явитися нові футболісти, або хтось із нас піде, тому що це постійний процес. До закінчення трансферного вікна можуть трапитися будь-які речі. Що стосується нашого планування складу, він на 99% сформований. І з головним тренером ми в постійній дискусії стосовно того, які позиції потрібно нам підсилити. Ну, скажу так, що на 99% змін не буде", – додав Русол.

Нагадаємо, що чутки про переїзд Федора у Житомир з'явились 19 лютого. Зазначалось, що талановитий футболіст може перебратись до Полісся на повноцінних правах, а про трансфер можуть офіційно оголосили вже після найближчого матчу Карпати проти Шахтаря, який відбудеться 22 лютого.

Повідомлялось, що сума трансферу півзахисника у Полісся складе 2 мільйони євро плюс 25% від перепродажу Федора.

Чинний контракт футболіста із "зелено-білими" розрахований до кінця 2029 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 500 тисяч євро.

Відзначимо, що Федор є вихованцем Карпат, який пограв за Рух (34 гри). У футболці Карпат провів 19 матчів, у яких запам'ятався однією результативною передачею.