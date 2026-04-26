Усе нормально зі мною: Маркевич – про повернення на тренерську лаву

Олександр Булава — 26 квітня 2026, 08:55
Легендарний тренер Мирон Маркевич розповів, чи має він бажання продовжувати тренерську роботу.

Фахівець відповів на запитання кореспондентки УПЛ ТБ про те, чи є в нього сили й натхнення знову тренувати.

"Ви розумієте, стільки років працювати тренером… Звичайно, я дивлюся більшість матчів чемпіонату України – дивлюся і як тренер, і як просто глядач, і як уболівальник.

Усе нормально зі мною. Чи скучив за тренерською роботою? Звичайно, що скучив. Самі розумієте: протягом практично 40 років я займався тільки цим", – розповів Маркевич.

Напередодні УАФ розірвала контракт з головним тренером збірної України Сергієм Ребровим. Саме на цю посаду ЗМІ називають Маркевича, як одного з головних кандидатів.

Нагадаємо, що Маркевич уже був головним тренером національної команди у 2010 році. На чолі "синьо-жовтих" він провів чотири матчі, в яких "синьо-жовті" здобули три перемоги й одного разу зіграли внічию.

Раніше думками про вибір наступного наставника української збірної ділились, зокрема, Віталій Кварцяний і Йожеф Сабо. Вони також вважають Мирона Маркевича хорошим варіантом.

