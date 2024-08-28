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Маркевич: Слід віддати належне Шовковському за роботу з Динамо

Андрій Яросименко — 28 серпня, 13:12
Маркевич: Слід віддати належне Шовковському за роботу з Динамо
Мирон Маркевич
ФК Карпати

Екснаставник Карпат Мирон Маркевич задоволений роботою головного тренера Динамо Олександра Шовковського зі своїми підопічними.

Його слова передає Sport.ua.

"Слід віддати належне керманичу динамівців Олександру Шовковському за виконану роботу. Під його орудою кияни стали діяти більш різноманітно, зросла командна швидкість, додали функціонально.

Звісно, цей поступ був би неможливий без прогресу окремих виконавців передусім юного Михавка з його феноменальним першим пасом, на мій погляд, через рік-два, він може стати одним з лідерів Динамо, якого захочуть бачити в себе імениті європейські клуби, а також Кабаєва, Шапаренка, Піхальонка.

Забракло реалізації гольових моментів. За підсумками двох поєдинків кияни частіше створювали загрози, ніж суперник, але Зальцбург забив тричі, тоді, як динамівці відзначилися лише одного разу", — сказав фахівець.

За сумою двох матчів Зальцбург переміг Динамо з рахунком 3:1. Команда Олександра Шовковського зіграє на груповому етапі Ліги Європи. Вже відомо, в який кошик потрапили кияни. Своїх суперників "біло-сині" дізнаються у п’ятницю, 30 серпня. Початок жеребкування о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, Мирон Маркевич залишив Карпати трохи більше місяця тому. Після відходу тренер заявив, що його бачення майбутнього проєкту відрізнялося від планів президента.

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