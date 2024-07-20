Маркевич вперше пояснив свій відхід з Карпат

Колишній головний тренер Карпат Мирон Маркевич пояснив відхід з львівського клубу.

Про це фахівець розповів у коментарі Футбол24.

"Це буле моє рішення. Ніхто нікого не хотів звільняти. Тут усе просто. Ми вийшли до вищої ліги, і я хотів з Карпатами одразу боротися за місця у єврокубках. Для вирішення цих завдань потрібні були відповідні кваліфіковані футболісти. Таке було моє бачення. У президента клубу воно інше. Він вважає, що до ігор на міжнародній арені треба рухатися поступово. За рік-два-три. Я його розумію. Якби мені було 50 років, то, можливо, на таку пропозицію я б погодився. А коли тобі за 70 і ти відчуваєш, що можеш це зробити, то хочеться результату.

Я, скажу відверто, був зациклений на меті за підсумками наступного сезону вивести Карпати в єврокубки. А балансувати на межі боротьби за призові місця й зоною вильоту — то не для мене, мені це нецікаво.

У нас було різне бачення амбіцій команди на наступний сезон. У нас залишилися гарні стосунки, претензій один до одного не маємо. У мене – точно, у президента, сподіваюся, також", — сказав Маркевич.