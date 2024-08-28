Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Динамо зіграє в Лізі Європи: відомо, в який кошик потрапили кияни

Микола Дендак — 28 серпня, 00:11
Динамо зіграє в Лізі Європи: відомо, в який кошик потрапили кияни
ФК Динамо

Після вильоту від Зальцбурга у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо потрапило у фінальний етап Ліги Європи.

Столичний клуб потрапив у третій кошик. Своїх суперників підопічні Олександра Шовковського дізнаються у п’ятницю, 30 серпня. Початок жеребкування о 14:00 за київським часом.

Зазначимо, що цього року єврокубки пройдуть за нового формату. Відтепер не буде поділу на групи, і змагання відбуватимуться у форматі єдиної ліги. Кожна команда зіграє вісім матчів — з кожного кошика буде по два суперники.

Нагадаємо, що на шляху до вирішальної стадії кваліфікації Ліги чемпіонів підопічні Олександра Шовковського в другому кваліфікаційному колі ЛЧ розгромили Партизан за сумою двох матчів з рахунком 9:2, а в третьому — здолали Рейнджерс (1:1, 2:0).

Динамо Київ РБ Зальцбург Ліга Європи-2024/25

Динамо Київ

Динамо вилетіло від Зальцбурга, Янг Бойз пройшов Галатасарай у кваліфікації ЛЧ
Динамо не змогло пройти Зальцбург і продовжить єврокубкову кампанію у Лізі Європи
18-річний гравець Зальцбурга накрутив гравців Динамо та забив у матчі-кваліфікації ЛЧ
Зальцбург — Динамо Київ 1:1. Бойова нічия в Австрії, яка відправила киян у Лігу Європи
Гецко: Динамо нічого втрачати у матчі-відповіді проти Зальцбурга

Останні новини