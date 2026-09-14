Пономаренко – про гол Епіцентру: Часто лишаюся після тренувань і б'ю штрафні

Нападник Динамо Матвій Пономаренко оцінив перемогу над Епіцентром (3:0) в 6 турі УПЛ, в якому він відзначився голом зі штрафного.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Сьогодні була важлива для нас гра. Тому що, дійсно, дві зустрічі поспіль не могли навіть забити. Трішки морально було складно, але сьогодні налаштовувалися на битву й лише на перемогу. Ба більше, в тренера день народження, тому треба було зробити йому подарунок. І ми його зробили.

До цього Епіцентр найменше пропустив у чемпіонаті, тож ми знали, що буде важка гра. Але також розуміли, що нам потрібна лише перемога. І за рахунок бажання сьогодні вийшли й досягли мети – і рухаємося далі", – сказав нападник.