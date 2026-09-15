Сподіваюся, що одного дня я буду тренером Динамо: румунський тренер хоче очолити киян

Колишній головний тренер збірної Румунії Едвард Йорданеску не проти у майбутньому прийти до керма київського Динамо.

Його слова передає ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

Водночас 48-річний спеціаліст зазначив, що наразі цей відповідний момент для ймовірного призначення ще не настав.

"Я сподіваюся, що одного дня я буду тренером Динамо. Ми будемо боротися і будемо перемагати. Однак зараз, на жаль, не той момент. Тому я зберігаю величезну повагу і до Динамо, і до українського футболу в цілому", – заявив Йорданеску.

Раніше повідомлялося, що він отримав пропозицію від "біло-синіх" і сторони провели успішні переговори, на яких фахівець погодився на співпрацю. Однак остаточної домовленості досягти не вдалося.

Зазначалося, що наставник погодився на пропозицію Динамо із зарплатою 100 тисяч євро, однак після цього зіткнувся з позицією своєї родини. Все через безпекову ситуацію в Україні. Також представники його тренерського штабу начебто відмовилися під переїзду у Київ.

Останнім місцем роботи Йорданеску була варшавська Легія, яку він очолював із липня 2025-го до кінця жовтня того ж року. Команда встигла провести під його керівництвом 24 матчі.

Також він очолював збірну Румунії на Євро-2024, яка на тому турнірі розгромила Україну (3:0). Згодом "синьо-жовті" проявляли до нього інтерес, про що зізнавався сам іноземний спеціаліст.

Нагадаємо, що 14 вересня Динамо впевнено перемогло Епіцентр (3:0) у 6-му турі УПЛ-2026/27. Завдяки звитязі кияни підійнялися на 4-ме місце у турнірній таблиці першості, набравши 10 балів. Нинішній головний тренер "біло-синіх" Ігор Костюк прокоментував домашній успіх своєї команди.