Легіонер Динамо отримав виклик до національної збірної на матчі Ліги націй КОНКАКАФ

Півзахисник київського Динамо Джастін Лонвейк отримав виклик до національної збірної Суринаму на найближчі матчі Ліги націй КОНКАКАФ.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

У межах найближчої міжнародної паузи збірна Суринаму проведе чотири поєдинки: проти Гондурасу (26 вересня о 4:00 за київським часом), Мартиніки (29 вересня о 1:00) та двічі проти Гватемали (3 жовтня о 1:00 та 6 жовтня о 3:00).

Суринам виступає в групі B Ліги A Ліги націй КОНКАКАФ. Окрім вище згаданих збірних, її суперниками також є збірні Ямайки та Сальвадору.

Лонвейк має у своєму активі 13 матчів у складі збірної Суринаму, в яких відзначився 3 голами.

Напередодні Джастін відзначився дебютним голом за Динамо в УПЛ, забивши у ворота Епіцентра у 6-му турі.