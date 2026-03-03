Буде одним з найкращих: Маркевич – про повернення легенди Шахтаря в УПЛ

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич вважає, що 36-річний екскапітан донецького Шахтаря Тарас Степаненко стане серйозним підсиленням для Колоса.

Його слова передає "Український футбол".

"Враховуючи нинішній рівень нашого чемпіонату, Степаненко буде в УПЛ одним з найкращих гравців. Реальне підсилення для команди з Ковалівки і на полі, і поза ним, бо ж не просто у футбол гратиме, а ще й заодно буде вчити молодь Колоса на власному досвіді, як насправді потрібно ставитись до гри. Такі гравці в УПЛ потрібні, однозначно. У Тараса шалена працездатність, жага до боротьби, майстерність від нього нікуди не поділася – мало нині таких футболістів саме в Україні. Думаю, пару сезонів він ще точно може спокійно пограти, чого йому й бажаю", – розповів Маркевич.

1 березня опорник повернувся в український футболу, підписавши контракт із Колосом до кінця поточного сезону-2025/26. Степаненко пояснив, чому достроково розірвав співпрацю з турецьким Еюпспором (18 матчів) та свій трансфер у ковалівський клуб.

Головний тренер ковалівців Руслан Костишин розповів, що такий трансфер був його ініціативою.

Додамо, що досвідчений гравець покинув УПЛ у лютому 2025-го. Сталось це після 10 років у донецькому Шахтарі (440 ігор). Також він провів 83 поєдинки за запорізький Металург.

Нагадаємо, що 1 березня Колос мінімально обіграв на виїзді Карпати 1:0 на очах у Степаненка, який був присутній на стадіоні "Україна". Наступний матч команда Костишина проведе 7 березня, коли гостюватиме на полі Епіцентра (о 13:00).