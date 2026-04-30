Маркевич дав прогноз на півфінал Ліги конференцій Шахтар – Крістал Пелес

Український тренер Мирон Маркевич поділився своєю думкою щодо майбутнього півфінального протистояння між Шахтарем та Крістал Пелес у Лізі конференцій.

Його цитує Sport.ua.

Колишній наставник львівських Карпат переконаний, що на команду Арди Турана чекатиме дуже складний матч. На думку Маркевича, багато чого ще залежатиме від того, який склад обере тренерський штаб "гірників".

"Важко сказати, які зараз кадрові проблеми має Крістал Пелес, але те, що вони на це протистояння будуть серйозно налаштовані, у цьому я не сумніваюся. У чемпіонаті їм уже нічого не потрібно, вони не вилетять, тож усі їхні думки будуть пов'язані з перемогою у Лізі конференцій. Це "гірникам" треба враховувати під час підготовки до гри", – сказав коуч.

Також 75-річний спеціаліст оцінив шанси обох колективів на вихід у фінал єврокубкового турніру.

"Я поки що віддав би невелику перевагу Шахтарю перед першим матчем, оскільки англійці грають на виїзді. Але якщо говорити про двоматчеве протистояння, то, дійсно, шанси я розцінюю як 50 на 50", – відповів Маркевич.

Він додав, що всі без винятку півфіналісти Ліги конференцій мають однакові шанси на перемогу у цьому турнірі.

Маркевич сподівається, що донеччани оформлять домашню перемогу у першому поєдинку з рахунком 2:1.

Поєдинок Шахтар – Крістал Пелес розпочнеться 30 квітня о 22:00 (за київським часом). Це буде номінально домашня гра для "гірників".

Напередодні головний тренер донецького клубу Арда Туран та півзахисник команди Олег Очеретько поділилися очікуваннями перед майбутнім першим протистоянням у рамках півфіналу турніру.

Раніше повідомлялося, що наставник англійського клубу Олівер Гласнер порівняв Шахтар із київським Динамо.

