Шахтар оголосив про відставку Пушича

Донецький Шахтар оголосив про відставку хорватського фахівця Маріно Пушича.

Про це повідомила пресслужба "гірників".

Маріно очолив український гранд 23 жовтня 2023 року. За цей час "помаранчево-чорні" провели під його керівництвом 71 офіційний матч: 44 перемоги, 13 нічиїх, 14 поразок.

У першому сезоні Пушич оформив із Шахтарем "золотий дубль", вигравши УПЛ і Кубок України. Цього сезону "гірники" знову тріумфували в Кубку України, але в чемпіонаті посіли лише третю сходинку.

Нагадаємо, головним фаворитом на вакантну посаду є Арда Туран. Наразі Шахтар веде переговори з турецьким фахівцем. Туран очолив Еюпспор у 2023 році, а вже у 2024-му вивів клуб у вищий дивізіон Туреччини. У поточному сезоні команда, за яку виступає ексфутболіст "гірників" Тарас Степаненко, займає шосте місце у турнірній таблиці Суперліги після 35 турів.