Буде помста за 2005 рік? Прев'ю матчу 1/4 фіналу Ліги конференцій Шахтар – АЗ Алкмар

У четвер, 9 квітня, донецький Шахтар зіграє перший матч чвертьфіналу Ліги конференцій проти нідерландського АЗ.

Зустріч відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові, а ми пропонуємо ознайомитись із прев'ю поєдинку та оцінити шанси "гірників" із непростим суперником.

Шахтар розім'явся в УПЛ напередодні єврокубків

Підопічні Турана повернулись після міжнародної перерви упевненою перемогою над Рухом – героєм зустрічі став Егіналду, який спочатку забив головою після м'якої подачу від Бондаренка, а потім зорієнтувався у карному майданчику та не схибив з вбивчої позиції.

Гру проти львів'ян можна назвати чудовою розминкою перед АЗ, адже підопічні Федика багато чого дозволяли опонентам, не впоравшись ані з активними флангами, ані з розіграшами через центр – одразу згадується "черпачок" від Коноплі, який не зміг забити Ізакі, влучивши у стійку. Чи дозволить щось подібне нідерладнський колектив – питання відкрите, але після перерви Шахтар показав досить непоганий футбол.

Проти АЗ точно не зіграє Алаа Грам, який отримав червону картку з лави для запасних у матчі з Лехом, а участь Проспера Оба під питанням – у нього травма плеча.

У якому стані до гри підходить АЗ?

Суперник Шахтаря зіграв свій матч чемпіонату Нідерландів на день раніше, тож мав на 24 години більше часу на відпочинок – у суботу підопічні Лероя Ехтелда здолали Сіттард 2:0.

У межах Ередівізі Алкмар проводить посередній сезон, зосередившись на єврокубках: без претензій на зону Ліги чемпіонів й має відставання від четвертої позиції, що виводить у Лігу Європи, в п'ять очок.

Проти донеччан точно не зіграє основний воротар АЗ Овусу-Одуро, який продовжує лікуватись від травми та літній новачок команди Ісак Єнсен – на його рахунку 6+8 цього сезону за системою "гол+пас".

Історія зустрічей

Раніше команди лише одного разу перетинались у межах єврокубків – у сезоні-2004/05 в Кубку УЄФА "гірники" програли 1:3 на РСК Олімпійському й поступились в гостях – 1:2. Тоді в Україні за донецький колектив відзначився Матузалем, а в Нідерландах забив Елано.

УЄФА

10.03.2005 Шахтар – АЗ Алкмар 1:3

16,03.2005 АЗ Алкмар – Шахтар 2:1

Хто розсудить матч

Поєдинок чвертьфіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 між донецьким Шахтарем і нідерландським АЗ Алкмар обслужить шотландська бригада суддів на чолі з Ніколасом Волшем.

Йому допомагатимуть лайнсмени Френсіс Коннор і Деніел Макфарлейнн. Четвертий арбітр – Дональд Робертсон. Всі представляють Шотландію. Арбітри VAR – англієць Стюарт Аттвелл і ще один шотландець, Кевін Кленсі.

Коментарі напередодні гри

Півзахисник Шахтаря Єгор Назарина визнав, що матч-відповідь проти Леха був далеким від ідеалу, тож команді є над чим попрацювати під час підготовки до зустрічі з АЗ.

"Ми проаналізували гру з Лехом. Думаю, всі розуміють свої помилки і сподіваємося, що такого більше не повториться. Щодо АЗ — їхню гру ще не дивилися. З понеділка вже починаємо готуватися до АЗ і будемо аналізувати, дивитися як сильні, так і слабкі сторони суперника. Дуже важливий матч для нас. Нідерландські команди люблять грати з м'ячем, в комбінаційний футбол і застосовують високий пресинг. Думаю, буде цікава гра". – розповів хавбек.

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко, своєю чергою, відзначив схильність суперників донеччан до тотального контролю м'яча.

"Показове те, як вони грали зі Спартою. У деяких моментах вміє класно пресингувати, тримати мʼяч. Якщо подивитися на перший гол, то там було десь 40 пасів, дві хвилини контролювали мʼяч. Другий чи третій гол – теж було 11 передач. Мені здається, що філософія АЗ – тримати мʼяч, контролювати хід гри", – вважає ексгравець Спарти та Гронінгема.

Де дивитись Шахтар – АЗ Алкмар

Зустріч відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL. Також "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Прогноз автора: результативна нічия.