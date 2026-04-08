Шахтар – АЗ. Онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги конференцій

У четвер, 9 квітня, відбудеться поєдинок 1/4 фіналу Ліги конференцій, у якому візьме участь єдиний представник України в раунді плейоф єврокубків.

Донецький Шахтар зіграє на умовно домашньому полі проти нідерландського АЗ. Матч на Міському стадіоні у Кракові розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Шахтар – АЗ безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що до цього команди три рази протистояли одна одній. Вони грали в 1/8 фіналу Кубку УЄФА-2004/05 і тоді двічі тріумфували нідерландці (2:1 вдома та 3:1 на виїзді).

Востаннє ж команди зустрічались у товариському матчі влітку 2023 року. У тій грі суперники розписали результативну нічию 3:3.

Нагадаємо, що на попередній стадії турніру "гірники" здолали Лех із загальним рахунком 4:3. Алкмарці ж упевнено пройшли празьку Спарту, перемігши чехів 2:1 вдома на 4:0 на виїзді.