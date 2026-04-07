Визначилися судді матчу Ліги конференцій Шахтар – АЗ Алкмаар

Олег Дідух — 7 квітня 2026, 13:59
Ніколас Волш
Перший матч чвертьфіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 між донецьким Шахтарем і нідерландським АЗ Алкмаар обслужить шотландська бригада суддів на чолі з Ніколасом Волшем.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Йому допомагатимуть лайнсмени Френсіс Коннор і Деніел Макфарлейнн. Четвертий арбітр – Дональд Робертсон. Всі представляють Шотландію. Арбітри VAR – англієць Стюарт Аттвелл і ще один шотландець, Кевін Кленсі.

Матч Шахтар – АЗ Алкмаар відбудеться у четвер, 9 квітня, у польському Кракові. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться 16 квітня в Нідерландах.

Напередодні очікуваннями від протистояння з АЛ Алкмаар поділився хавбек Шахтаря Єгор Назарина.

