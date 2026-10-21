Річ у тім, що ми грали погано: Тілеманс – про розгромну поразку МЮ від Комо у Лізі чемпіонів
Півзахисник Манчестер Юнайтед Юрі Тілеманс негативно оцінив гру команди після розгромної поразки від Комо у 3 турі загального етапу Ліги чемпіонів.
Його слова передає пресслужба УЄФА.
"Протягом більшої частини матчу суперник перегравав нас, тож це був дуже невтішний вечір. Усе залежить від цього.
Можна бути сильним у тактичному плані, але якщо не докладати достатніх зусиль, то нічого не вийде, і навпаки. Треба бути сильним у всьому, а сьогодні ввечері ми грали погано. Ось у чому справа".
Зазначимо, що англійський гранд поступився італійській команді із рахунком 1:4. Дублем та асистом у зустрічі відзначився 22-річний Ніко Пас.
Підопічні Майкла Карріка протягом цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів зазнали двох поразок та здобули одну перемогу. У стартовому турі МЮ здолав азербайджанський Сабах (4:0), а згодом поступився мадридському Атлетико (0:2).
Наразі команда посідає 23-тю позицію у турнірній таблиці, перебуваючи у списку колективів, котрі пройдуть до 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, що після гри з "матрацниками" Лісандро Мартінес в інтерв'ю виступив із критикою у бік керівництва клубу, відзначивши невдалу трансферну політику та постійну зміну тренерів у команді.
Згодом клуб оштрафував гравця за ці заяви.