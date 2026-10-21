Річ у тім, що ми грали погано: Тілеманс – про розгромну поразку МЮ від Комо у Лізі чемпіонів

Півзахисник Манчестер Юнайтед Юрі Тілеманс негативно оцінив гру команди після розгромної поразки від Комо у 3 турі загального етапу Ліги чемпіонів.

Його слова передає пресслужба УЄФА.

"Протягом більшої частини матчу суперник перегравав нас, тож це був дуже невтішний вечір. Усе залежить від цього.

Можна бути сильним у тактичному плані, але якщо не докладати достатніх зусиль, то нічого не вийде, і навпаки. Треба бути сильним у всьому, а сьогодні ввечері ми грали погано. Ось у чому справа".