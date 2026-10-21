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Річ у тім, що ми грали погано: Тілеманс – про розгромну поразку МЮ від Комо у Лізі чемпіонів

Микола Літвінов — 21 жовтня 2026, 22:46
Річ у тім, що ми грали погано: Тілеманс – про розгромну поразку МЮ від Комо у Лізі чемпіонів
Юрі Тілеманс
Getty Images

Півзахисник Манчестер Юнайтед Юрі Тілеманс негативно оцінив гру команди після розгромної поразки від Комо у 3 турі загального етапу Ліги чемпіонів. 

Його слова передає пресслужба УЄФА.

"Протягом більшої частини матчу суперник перегравав нас, тож це був дуже невтішний вечір. Усе залежить від цього.

Можна бути сильним у тактичному плані, але якщо не докладати достатніх зусиль, то нічого не вийде, і навпаки. Треба бути сильним у всьому, а сьогодні ввечері ми грали погано. Ось у чому справа".

Зазначимо, що англійський гранд поступився італійській команді із рахунком 1:4. Дублем та асистом у зустрічі відзначився 22-річний Ніко Пас.

Підопічні Майкла Карріка протягом цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів зазнали двох поразок та здобули одну перемогу. У стартовому турі МЮ здолав азербайджанський Сабах (4:0), а згодом поступився мадридському Атлетико (0:2).

Наразі команда посідає 23-тю позицію у турнірній таблиці, перебуваючи у списку колективів, котрі пройдуть до 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що після гри з "матрацниками" Лісандро Мартінес в інтерв'ю виступив із критикою у бік керівництва клубу, відзначивши невдалу трансферну політику та постійну зміну тренерів у команді. 

Згодом клуб оштрафував гравця за ці заяви. 

Манчестер Юнайтед Тілеманс Комо

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