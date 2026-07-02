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Автор дублю став найкращим гравцем матчу 1/16 фіналу ЧС-2026 Бельгія – Сенегал

Софія Кулай — 2 липня 2026, 02:28
Автор дублю став найкращим гравцем матчу 1/16 фіналу ЧС-2026 Бельгія – Сенегал
Юрі Тілеманс
Getty Images

Центральний півзахисник збірної Бельгії Юрі Тілеманс був визнаний найкращим гравцем матчу 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Сенегалу.

29-річний футболіст Астон Вілли вийшов у стартовому складі та оформив дубль у ворота Діава. На 120+5 хвилині Тілеманс переконливо реалізував пенальті та вивів бельгійців в 1/8 фіналу поточного Мундіалю – перемога 3:2 (у додаткових таймах).

Юрі забив свої дебютні голи на цьому чемпіонаті світу. Загалом за його спиною 15 м'ячів та 13 асистів у 89 іграх за збірну Бельгії.

У наступному раунді ЧС-2026 команда Руді Гарсії зіграє проти переможця зустрічі США – Боснія і Герцеговина, яка стартує 2 липня о 03:00 (за київським часом).

Напередодні Англія ледь пройшла ДР Конго лише завдяки дублю Гаррі Кейна (2:1).

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