Автор дублю став найкращим гравцем матчу 1/16 фіналу ЧС-2026 Бельгія – Сенегал

Центральний півзахисник збірної Бельгії Юрі Тілеманс був визнаний найкращим гравцем матчу 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Сенегалу.

29-річний футболіст Астон Вілли вийшов у стартовому складі та оформив дубль у ворота Діава. На 120+5 хвилині Тілеманс переконливо реалізував пенальті та вивів бельгійців в 1/8 фіналу поточного Мундіалю – перемога 3:2 (у додаткових таймах).

Your votes are in – Youri Tielemans is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! 👏



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/MmZQb8DaRI — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026

Юрі забив свої дебютні голи на цьому чемпіонаті світу. Загалом за його спиною 15 м'ячів та 13 асистів у 89 іграх за збірну Бельгії.

У наступному раунді ЧС-2026 команда Руді Гарсії зіграє проти переможця зустрічі США – Боснія і Герцеговина, яка стартує 2 липня о 03:00 (за київським часом).

Напередодні Англія ледь пройшла ДР Конго лише завдяки дублю Гаррі Кейна (2:1).