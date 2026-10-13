Ланс поступився Спортингу, Славія без Домчака зазнала поразки від Сабаха у 2-му турі Ліги чемпіонів

У вівторок, 13 жовтня, відбулися стартові матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

На початку ігрового дня французький Ланс зазнав поразки від лісабонського Спортинга. Спершу рахунок відкрив Луїс Суарес на 22-й хвилині. А згодом Думбія подвоїв перевагу своєї команди. 22-річний італієць вперше у своїй кар'єрі відзначився голом у Лізі чемпіонів.

Водночас Славія Прага програла на виїзді азербайджанському Сабах Баку, пропустивши два м'ячі. На 17-й хвилині міг відзначитися колишній легіонер київського Динамо Кахім Перріс, проте його взяття воріт скасували через офсайд, а потім він все ж завдав результативного удару.

Мікельс також долучився голом до першої в історії перемоги Сабаха в основному етапі Ліги чемпіонів. Зауважимо, що український голкіпер Славії Назар Домчак провів весь поєдинок на лаві запасних.

Ліга чемпіонів

Загальний етап, 2-й тур, 13 жовтня





Ланс – Спортинг – 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 22 Суарес, 0:2 – 74 Думбія

Сабах Баку – Славія Прага – 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 49 Перріс, 2:0 – 88 Мікельс

Решта поєдинків розпочнеться о 22:00 за київським часом: лондонський Арсенал прийматиме Лілль, мадридський Атлетико поміряється силами з Манчестер Юнайтед, а Баварія, Наполі, Барселона та Інтер також проведуть свої чергові єврокубкові матчі.

Нагадаємо, що у попередніх матчах 1-го туру Ліги чемпіонів Барселона розгромила Феєнорд, Ліверпуль обіграв Атлетико, ПСЖ розгромив Слован.