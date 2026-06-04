Авторитетний інсайдер розкрив деталі майбутнього Голанда у Манчестер Сіті

У манчестерському клубі переконані, що Ерлінг Голанд продовжить виступи за англійську команду.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Норвезький нападник не має наміру перебиратися до іншого клубу. Він не робив жодних сигналів у бік керівництва щодо свого майбутнього.

Його ключова роль у складі "містян" не зміниться навіть після приходу Енцо Марески до керма Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що Жузеп Гвардіола залишив посаду коуча МанСіті після завершення поточного сезону-2025/26. Пізніше стало відомо, що його наступником стане саме Мареска. Раніше італієць вже працював у структурі манчестерського клубу.

Відзначимо, що Голанд поєднаний контрактом із "містянами" до кінця червня 2034 року, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 200 мільйонів євро.

Цікаво, що Ерлінг входить у плани кандидата на президентське крісло Реала. Енріке Рікельме заявляв, що оформить трансфер норвежця, якщо він переможе на президентських виборах.