Манчестер Сіті досяг повної усної домовленості з Марескою – інсайдер

Манчестер Сіті готує остаточне оформлення угоди з колишнім головним наставником лондонського Челсі Енцо Марескою.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що сторони досягли повної усної домовленості щодо майбутньої співпраці.

46-річний тренер підпише контракт на 3 роки.

Нагадаємо, що Мареска очолював "аристократів" із липня 2024-го до початку 2026-го року, провівши на чолі команди 92 поєдинки. Також працював у структурі Севільї, Вест Гема, очолював Лестер та Парму.

Цікаво, що італієць вже має досвід роботи у МанСіті. У 2020-2021 роках Енцо очолював команду "містян" U-23, а у 2022-2023 роках був помічником Гвардіоли у манчестерському клубі.

У грудні минулого 2025 року Жузеп Гвардіола назвав Мареску "одним із найкращих менеджерів у світі" та охарактеризував роботу італійця у Челсі як виняткову.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола залишить посаду коуча Манчестер Сіті після завершення поточного сезону-2025/26. Попереду у "містян", які ще борються за чемпіонство АПЛ, ще дві гри – проти Борнмута (19 травня) та Астон Вілли (24 травня).