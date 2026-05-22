Манчестер Сіті оголосив про відхід Гвардіоли

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола покине свою посаду наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт Гвардіоли з Манчестер Сіті був розрахований до літа 2027 року, проте сторони вирішили припинити співпрацю достроково.

55-річний іспанський фахівець очолював Манчестер Сіті з літа 2016 року. За 10 років на чолі команди привів "містян" до 20 завойованих трофеїв, серед яких – 6 титулів чемпіона Англії, 3 Кубки Англії, Ліга чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу 2023 року.

Сумарно на чолі Манчестер Сіті Гвардіола провів 592 матчі, в яких здобув 416 перемог, 87 разів зіграв унічию та зазнав 89 поразок.

Манчестер Сіті був третім клубом у тренерській кар'єрі Гвардіоли – раніше він очолював Барселону та Баварію.

Інформація про те, що іспанець покине свою посаду наприкінці сезону, витекла у ЗМІ кілька днів тому. Прощальним на чолі Манчестер Сіті для Гвардіоли стане матч 38 туру АПЛ проти Астон Вілли, який відбудеться у неділю, 24 травня.

