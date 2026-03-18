Лунін – про вихід Реала в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: Дуже радий, що зміг допомогти команді

Софія Кулай — 18 березня 2026, 11:03
Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін висловився про вихід команди до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, вибивши з 1/8 фіналу Манчестер Сіті.

Футболіст звернувся до уболівальників та команди через свій профіль в інстаграмі.

27-річний голкіпер закликав одноклубників рухатись далі на шляху до трофея та додав, що був радий допомогти партнерам у матчі-відповіді проти "містян".

"Дуже радий, що зміг допомогти команді, ми вийшли до чвертьфіналу. Уперед, командо", – написав українець.

Нагадаємо, що Лунін по перерві несподівано замінив Тібо Куртуа, який відчув дискомфорт. Андрій залишив свої володіння "на замку", здійснивши три сейви. Для українського воротаря ця гра стала лише четвертою у поточному сезоні-2025/26 в усіх турнірах за Реал, у яких він пропустив 8 голів та один поєдинок відіграв на нуль.

Реал вдруге поспіль переміг МанСіті завдяки дублю Вінісіуса Жуніора 2:1. Загальний рахунок за двома матчами 5:1 на користь мадридського колективу.

Раніше повідомлялось, що головний тренер "вершкових" Альваро Арбелоа пояснив заміну першого номера команди, а сам Лунін також прокоментував ушкодження свого конкурента за позицією.

Додамо, що наступний матч "вершкових" відбудеться у неділю, 22 березня. Це буде принципове мадридське дербі проти Атлетико, яке розпочнеться о 22:00 (за київським часом).

Андрій Лунін Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Реал Мадрид

