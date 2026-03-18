Лунін – про травму конкурента за місце у воротах Реала: Куртуа має поговорити з лікарями

Софія Кулай — 18 березня 2026, 08:23
Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін розповів про сенсаційну заміну Тібо Куртуа на старті другого тайму матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Його цитує Marca.

27-річний голкіпер "вершкових" підтвердив ушкодження в одноклубника, якого він зазнав після першої 45-хвилинки. Також Лунін відзначив не найкращу серію з травм у команді, додавши, що гра навіть у більшості проти "містян" давалась дуже складно.

"Перемога над таким суперником, як Сіті, завжди дає плюс, сподіваємося, що це додасть нам хорошої динаміки, адже завжди легше працювати, коли виграєш. Ми будемо продовжувати так само і вдосконалюватися.

Не знаю щодо матчу з Атлетико, Куртуа має поговорити з лікарями, а я, як завжди, буду готовий до кожного матчу і робитиму все, що в моїх силах", – сказав українець.

Відзначимо, що у поєдинку проти англійського гранда Куртуа здійснив три сейви та залишив свої володіння "на замку". Той єдиний гол МанСіті, який забив Ерлінг Голанд, був ще у першому таймі.

Натомість Реалу вдалось дотиснути господарів поля у компенсований до поєдинку час. Автором переможного м'яча у складі мадридців став Вінісіус Жуніор, який оформив дубль, а іспанський клуб переміг з рахунком 2:1. Сумарно за вдома матчами – 5:1 на користь команди Альваро Арбелоа, яка вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Для Луніна ця гра стала лише четвертою у поточному сезоні-2025/26 в усіх турнірах за Реал, у яких він пропустив 8 голів, один поєдинок відіграв на нуль та навіть отримав вилучення, коли перебував на лаві запасних "Королівського клубу".

Раніше повідомлялось, що Лунін потрапив у сферу інтересів міланського Інтера.

Додамо, що наступний матч "вершкових" відбудеться у неділю, 22 березня. Це буде принципове мадридське дербі проти Атлетико, яке розпочнеться о 22:00 (за київським часом).

