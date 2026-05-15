Лунін пропустив тренування Реала перед матчем із Севільєю: відома причина

Український голкіпер Реала Андрій Лунін підхопив вірусну інфекцію.

Про це повідомила пресслужба мадридського клубу.

Через це він він пропустив тренування з командою перед матчем проти Севільї, який відбудеться у неділю, 17 травня.

Водночас до тренувань повернувся Федеріко Вальверде, який був відсутній через травму, отриману в результаті бійки з Орельєном Чуамені.

У поточному сезоні Лунін провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах і пропустив у них 21 гол.

Напередодні стало відомо, що іспанська асоціація футбольних арбітрів (AESAF) подала до Комітету з питань змагань RFEF заяву щодо відкриття дисциплінарного провадження проти президента мадридського Реала Флорентіно Переса.