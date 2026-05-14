Лунін не потрапив у заявку Реала на матч Ла Ліги

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін не потрапив у заявку команди Альваро Арбелоа на матч 36 туру іспанської Ла Ліги проти Ов'єдо.

Про це повідомляє пресслужба Реала, яка опублікувала заявку на матч.

Причини відсутності Луніна в заявці Реал не називає, проте раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що в українського воротаря вірусне захворювання.

Також відсутній у заявці уругвайський півзахисник Федеріко Вальверде, який досі не відновився після черепно-мозкової травми, яку йому наніс Орельєн Чуамені в ході бійки.

Матч 36 туру Ла Ліги Реал – Ов'єдо відбудеться у четвер, 14 травня, початок – о 22:30 за київським часу.

У поточному сезоні Лунін провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах і пропустив у них 21 гол.