Вінісіус – про жест плачу після голу у ворота Манчестер Сіті в ЛЧ: Кожен має право святкувати по-своєму

Лівий вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор розповів, чому використав жест плачу під час свого голу у ворота Манчестер Сіті у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Його цитує CBS Sports Golazo.

Епатажний футболіст "Королівського клубу" запевнив, що відсвяткував свій результативний удар так, як вважав за потрібне.

"Футбол прекрасний тим, що завжди дарує нову можливість. Минулого разу, коли я приїхав сюди, про мене багато говорили, а сьогодні я зміг відповісти – забив гол і відсвяткував так, як вважав за потрібне", – сказав Вінісіус.

Лідер іспанського гранда запевнив, що не хотів образити уболівальників "містян", до яких він ставиться із великою повагою.

"Кожен має право святкувати по-своєму. Сьогодні (17 березня – прим. ред.) я зробив це саме так, звісно, ніколи не зневажаючи фанатів Манчестер Сіті, до яких я завжди ставлюся з великою повагою. Це просто було класне святкування, яке, як я відчував, мав зробити", – додав вінгер Реала.

Відзначимо, що бразильський вінгер "вершкових" оформив дубль у другій зустрічі проти МанСіті, вибивши клуб АПЛ із ЛЧ. Другий поєдинок закінчився перемогою команди Альваро Арбелоа 2:1, а загальний рахунок протистояння склав 5:1 на користь мадридського гранда.

Цікаво, що головний тренер "Королівського клубу" Альваро Арбелоа ще перед першою грою проти "містян" заявляв, що саме Вінісіус стане джокером команди, який допоможе вибити Сіті з турніру. Наставник не прогадав.

У поточному сезоні-2025/26 Вінісіус відзначився 15 голами та 11 асистами у 42-х іграх за мадридців в усіх турнірах.