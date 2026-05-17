Лунін вдруге поспіль опинився поза заявкою Реала на матч Ла Ліги

Український голкіпер Андрій Лунін не потрапив у заявку мадридського Реала на матч 37 туру іспанської Ла Ліги проти Севільї.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу, яка опублікувала заявку команди на матч.

Лунін опинився поза заявкою Реала вдруге поспіль – раніше він пропустив матч чемпіонату Іспанії проти Ов'єдо (14 травня) через вірусну інфекцію. З цієї ж причини він не брав участь у тренуваннях перед матчем проти Севільї.

Матч 37 туру Ла Ліги Севілья – Реал відбудеться у неділю, 17 травня, початок поєдинку – о 20:00 за київським часом.

У поточному сезоні Лунін провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах і пропустив у них 21 гол, одного разу зберігши свої ворота в недоторканості.

